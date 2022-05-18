У Харківській області ворог продовжує інтенсивно обстрілювати населені пункти. У такий спосіб окупанти намагаються утримати займані позиції.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під постійними обстрілами перебувають Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник. Протягом доби ворог атакував Печеніги, Чугуївського району. Харків за добу обстрілів не зазнав.

Внаслідок ворожого вогню постраждав 73-літний чоловік та 42-річний чоловік у селі Циркуни. Перший з них отримав легкі ушкодження.