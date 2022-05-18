Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під постійними обстрілами перебувають Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник. Протягом доби ворог атакував Печеніги, Чугуївського району. Харків за добу обстрілів не зазнав.

Внаслідок ворожого вогню постраждав 73-літний чоловік та 42-річний чоловік у селі Циркуни. Перший з них отримав легкі ушкодження.

17 травня окупанти інтенсивно обстріляли Мерефу. Вони пошкодили більше як 30 будинків, високовольну лінію та автомобілі місцевих. Серед людей ніхто не постраждав.

Голова ОВА закликав харків’ян утриматися від прогулянок у Саржиному яру. Там знаходиться велика кількість нерозірваних боєприпасів та можуть бути встановлені диверсантами розтяжки. Вибухотехніки займаються пошуком та ліквідацією снарядів.