Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, обстріл складався з восьми ракет. Наразі інформація щодо потерпілих та жертв відсутня.

Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи, жодним чином, не загрожувала Росії. Повністю зруйнований аеропорт”, – наголосив Зеленський.

Президент закликав світ закрити небо над Україною або надати літаки. За його словами, якщо західні лідери не вдіють відповідних заходів — вони також будуть причетні до смертей українців.