Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, обстріл складався з восьми ракет. Наразі інформація щодо потерпілих та жертв відсутня.
Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи, жодним чином, не загрожувала Росії. Повністю зруйнований аеропорт”, – наголосив Зеленський.
Президент закликав світ закрити небо над Україною або надати літаки. За його словами, якщо західні лідери не вдіють відповідних заходів — вони також будуть причетні до смертей українців.
Якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів, від сьогодні — і назавжди”, — заявив Зеленський.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що український уряд разом з партнерами реалізує повну ізоляцію Російської Федерації від світу.
- Також Президенти Туреччини та РФ Реджеп Таїп Ердоган з Володимиром Путіним провели телефонні перемовини. Голови держав близько години розмовляли щодо війни в Україні.
- Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що український уряд разом з партнерами реалізує повну ізоляцію Російської Федерації від світу.
- Зокрема Комісар Агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді зазначив, що наразі понад 1,5 мільйона людей перейшли з України в сусідні держави.