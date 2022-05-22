Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Екскурсію влаштували після розбору завалів Драматичного театру. До робіт не залучали місцевих жителів та не дозволяли ним наближатися до місця трагедії. У такий спосіб російська армія приховувала кількість загиблих, які можуть досягати сотень вбитих через потужну бомбу, яку окупанти скинули на театр.
Загарбники також відкрили сквер для вільного відвідування.
“Фінальною точкою була екскурсія всередині Драмтеатру. Справжнє свято на кістках”, — наголосив Петро Андрющенко.
Радник мера додав, що подібне ставлення до Драмтеатру та трагедії, яку влаштували окупанти, свідчить про справжнє ставлення росіян до горя Маріуполя. Андрющенко додав, що тепер неможливо годувати голубів біля театру, бо вони зникли.
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