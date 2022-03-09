Про це повідомили перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін та Маріупольська міська рада.
На дитячу лікарню окупанти скинули кілька бомб. У корпусі медичного закладу ще недавно лікувалися діти. Проте зараз лікарня повністю зруйнована. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється.
Наслідки бомбардування окупантами дитячої лікарні в Маріуполі. pic.twitter.com/ABflxj9QNq
— Букви (@Bykvu) March 9, 2022
Очевидці додали, що тепер більше не існує пологового будинку. Є багато поранених та вбитих, але інформація щодо кількості постраждалих та загиблих уточнюється.
Черговий зруйнований російськими окупантами "військовий об'єкт". pic.twitter.com/Tr3lcjiZPJ
— Букви (@Bykvu) March 9, 2022
- Нагадаємо, за даними поліції Київської області, сьогодні, під час евакуації мирних мешканців Демидова, російські загарбники почали стріляти по людях.
- Окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.
- Російські окупанти, які захопили цивільне рятувальне судно “Сапфір” біля острова Зміїний, транспортують його в Крим. Капітан зазначив, що екіпаж знаходиться “під дулами” загарбників.
- Збройні сили України днями розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття. Наша сторона отримала секретний GPS-навігатор окупантів та взяла у полон пілотів СУ-30, котрі бомбили мирне населення.
- Збройні Сили України завдяки звичайним громадянам змогли лише минулої ночі знищити в одному місці близько 500 одиниць техніки окупантів. Місцеві жителі допомогають слідкувати за переміщенням техніки ворога, надсилаючи дані боту.