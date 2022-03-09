Про це повідомили перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін та Маріупольська міська рада.

На дитячу лікарню окупанти скинули кілька бомб. У корпусі медичного закладу ще недавно лікувалися діти. Проте зараз лікарня повністю зруйнована. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється.

Очевидці додали, що тепер більше не існує пологового будинку. Є багато поранених та вбитих, але інформація щодо кількості постраждалих та загиблих уточнюється.

Фото: Маріупольська міська рада