Окупанти завдали навмисних ударів по пологовому будинку №2 і дитячій лікарні №3 Маріуполя. Внаслідок атаки багато поранених, у пологовому є вбиті жінки.

Про це повідомили перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін та Маріупольська міська рада.

На дитячу лікарню окупанти скинули кілька бомб. У корпусі медичного закладу ще недавно лікувалися діти. Проте зараз лікарня повністю зруйнована. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється.

Наслідки бомбардування окупантами дитячої лікарні в Маріуполі. pic.twitter.com/ABflxj9QNq — Букви (@Bykvu) March 9, 2022

Очевидці додали, що тепер більше не існує пологового будинку. Є багато поранених та вбитих, але інформація щодо кількості постраждалих та загиблих уточнюється.