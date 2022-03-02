Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Начинені вибухівкою можуть бути також мобільні телефони, рюкзаки і пакети. Їх залишають у людяних містах і їх у жодному разі не можна торкатися, тим паче підіймати. Вибухівка може розірватися, що є вкрай небезпечним.

Негайно зверніться до поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій або територіальної оборони вашого міста чи села. Треба передати інформацію стосовно розташування, дати та часу;

Якщо невідома особа залишає схожі предмети — треба роздивитися її, запам’ятати примітні риси, зовнішність, одяг, авто та його номерні знаки;

Проінформуйте інших про знахідку, особливо, якщо хтось є поруч. Якщо є можливість, то треба евакуювати їх з потенційного місця вибуху;

У жодному разі не підходьте, не чіпайте та не зсувайте з місця підозрілий предмет. Подібні дії можуть призвести до непоправних наслідків вашому здоров’ю або навіть коштувати життя;

Якщо є дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки яскравої матерії тощо – огородить місце знахідки і за можливості позначте;

Краще не курити поруч із небезпечної знахідкою та не користуватися засобами радіозв’язку;

Дочекайтеся поліцію, рятувальників та представниками тероборони. При цьому варто перебувати на безпечній відстані від підозрілого предмета.