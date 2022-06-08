Російські війська нарощують систему вогню. Зокрема, вони розмістили за 35 км від Запоріжжя 30 танків Т-62.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час пресбрифінгу в Ukraine Media Center.

За словами Мотузяника, на запорізькому напрямку наразі противник нарощує систему вогню. Зокрема, у районі населеного пункту Василівка, який розташовується в 35 км від Запоріжжя на південь, окупанти розмістили 30 танків Т-62. Вони використовуються як довготривалі вогневі точки.

Також прессекретар МО повідомив, що на слов’янському напрямку ЗСУ перешкоджають спробам окупантів підготувати наступ. Ворог веде розвідку безпілотниками та відновлює пошкоджену транспортну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях задля покращення логістики.

Також, за інформацією, яку навів Мотузяник, російські війська і далі блокують судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. Противник тримає в бойовій готовності 5 кораблів-ракетоносіїв, сумарний залп яких може скласти 36 ракет.