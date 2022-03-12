Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога на Київщині в бік села Гостролуччя, загарбники розстріляли колону мирних мешканців, яка складалась виключно з жінок та дітей.
Після з’ясування обставин трагедії, виявилось, що люди намагалися врятуватись від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без погодженого сторонами “зеленого коридору”. Зазначимо, що це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення.
“Закликаємо всіх громадян, хто опинився у небезпеці, стежити за офіційною інформацією щодо маршрутів евакуації та використовувати лише безпечні шляхи”, — зазначають у ГУР.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про можливі шляхи закриття неба над Україною на тлі російсько-української війни, оскільки загарбники продовжують обстріли.
- Наразі в російській армії вже вирують хвилі бунтів. Президент РФ Володимир Путін не вірить у власну армію та вдається до репресій. Військових, які не бажають воювати з Україною — розстрілюють.
- Водночас за даними Генерального управління розвідки Міноборони України, армія окупантів із РФ активно займається мародерством в Україні, отримавши заохочення від вищого керівництва.