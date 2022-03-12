Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога на Київщині в бік села Гостролуччя, загарбники розстріляли колону мирних мешканців, яка складалась виключно з жінок та дітей.

Після з’ясування обставин трагедії, виявилось, що люди намагалися врятуватись від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без погодженого сторонами “зеленого коридору”. Зазначимо, що це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення.