Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України у Facebook.

Спецслужба опублікувала відео, на якому черговий полонений окупант розповідає, що армійське керівництво відновило практику “розстрільних загонів” – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.

За його словами, під час просування вглиб України російська армія починає усвідомлювати, що вони не “миротворці”, а загарбники.

“Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому”, — зізнається полонений.

Тепер він шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ під Одесою, які збунтувалися та відмовилися воювати.