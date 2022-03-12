Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України у Facebook.
Спецслужба опублікувала відео, на якому черговий полонений окупант розповідає, що армійське керівництво відновило практику “розстрільних загонів” – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.
За його словами, під час просування вглиб України російська армія починає усвідомлювати, що вони не “миротворці”, а загарбники.
“Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому”, — зізнається полонений.
Тепер він шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ під Одесою, які збунтувалися та відмовилися воювати.
“600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається”, — говорить полонений.
- Нагадаємо, що у Службі безпеки України перехопили розмову окупантів, з якої дізналися, що у Харкові загарбники отримали наказ стріляти у мирних мешканців.
- Водночас за даними Генерального управління розвідки Міноборони України, армія окупантів із РФ активно займається мародерством в Україні, отримавши заохочення від вищого керівництва.
- Раніше повідомлялось, що існує висока ймовірність, що Росія посилить терористичні методи ведення бойових дій і нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.
- Також Служба безпеки України опублікувала відео допиту ще одного окупанта із РФ, який виявився бойовиком російської приватної військової компанії “Вагнер”.