Сьогодні, 19 березня, пресслужба Маріупольського муніципалітету повідомила про те, що окупанти силоміць вивозять людей з Маріуполя на територію РФ.

Про це повідомляє 0629.

За останні 6 днів з Маріуполя самотужки евакуюватись декілька десятків тисяч мешканців. Вони робили це самотужки, покладаючись на власні сили й наявність транспортних засобів. Ті, хто такої можливості не мають, залишаються в зруйнованому місті без їжі, світла, тепла, води.

“За останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію Росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора”, — зазначається у повідомленні.

Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи. Після перевірки частину перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою.

Мешканець Маріуполя розповів 0629, що його родичка таким чином була вивезена в Ростовську область. Вона мешкала в Лівобережному районі. Жінка побачила автобуси, схопила речі й поїхала.

В Ростові вона сіла на автобус до Москви, а там — на літак до Стамбула. Зараз жінка вже в Європі. Але не у всіх так виходить. Деяких маріупольців відсилають у північні регіони Росії. Що з ними відбувається зараз, поки не відомо.

“Те, що сьогодні роблять окупанти — знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі й почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання”, — заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Явище, про яке згадав Вадим Бойченко, називалось гастарбайтерами. І Німеччина дуже довго, майже до 2010 року, виплачувала родинам поневолених українців, силоміць вивезених в Німеччину, великі грошові репарації.