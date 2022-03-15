Олександр Мусієнко перебуває на своєму робочому місці в сільській раді. Навіть, коли він записував відеозвернення, то за кадром залишалися люди з автоматами.

“Я хочу пояснити, що я тут перебуваю і поруч зі мною знаходиться не один десяток озброєних до зубів військових”, — зазначив сільський голова.

Загарбники стояли поза кадром та контролювали все, що він скаже. За його словами, він робить все можливе, щоб цивільне населення не постраждало. Зазначимо, що іншого викраденого мера окупованого Мелітополя Івана Федорова вивезли до Луганська. Окупанти планують його судити за “тероризм”.