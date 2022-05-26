Про це повідомило видання “Медиазона”.
Поштовий оператор СДЕК у Мозирі (Білорусь) дозволяє відстежувати відправлення за номером. Завдяки цьому можливо простежити детальний маршрут посилки. Видання вивчило відправлення з 46 відділень.
Здебільшого підозрілі посилки відправляли з Покровського (Ростовська область), Богучара і Россша (Воронезька область), Валуйок (Бєлгородська область), Желєзногорська і Рильська (Курська область), Климова, Клинців, Новозибків і Унечі (Брянська область). Також відправлення зафіксували з Армянська і Джанкоя (окупований Крим) та Мозиря.
З боку України Валуйки є Харківським напрямком, а Клинці, Новозибків та Мозир – Київсько-Чернігівським. Рильськ найближчий до Сумської області, а з боку Криму – Херсонсько-Мелітопольський.
Також багато посилок відправили до міста Чебаркуль у Челябінській області. У місті дислокуються два танкові полки: 6-й та 239-й. Також підозрілими населеними пунктами стали Новосибірськ, Міас у Челябінській області, Улан-Уде.
До Кизила, столиці Тиви, відправили 116 підозрілих посилок. Вони мають загальну вагу понад 3,5 тонни. У місті дислокується 55-а окрема мотострілецька бригада.
Особи у військовій формі відправляли взуття, шини, мікрофони, телевізори, ковбаси, консерви, гітари, намети тощо. Зокрема вони грабували своїх, бо в одній з посилок знайшли російський військовий БПЛА “Орлан-10”.
- Нагадаємо, під час окупації Чорнобильської АЕС керував армією генерал-майор поліції Росії Олег Якушев. Він відповідальний за захоплення та мародерство на атомній станції.
- Російські війська, що тимчасово окупували в період з кінця лютого до кінця березня 2022 року значну частину Київської та Чернігівської областей на північному сході України, влаштовували позасудові страти цивільного населення, катували та чинили інші протизаконні дії, які мають очевидні ознаки воєнних злочинів.