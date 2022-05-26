З початку широкомасштабного вторгнення російські окупаційні війська відправили до РФ 58 тонн посилок. Найбільше поштових операцій здійснили до Кемеровської області, де дислокується бригада, яка перебувала в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

Про це повідомило видання “Медиазона”.

Поштовий оператор СДЕК у Мозирі (Білорусь) дозволяє відстежувати відправлення за номером. Завдяки цьому можливо простежити детальний маршрут посилки. Видання вивчило відправлення з 46 відділень.

Здебільшого підозрілі посилки відправляли з Покровського (Ростовська область), Богучара і Россша (Воронезька область), Валуйок (Бєлгородська область), Желєзногорська і Рильська (Курська область), Климова, Клинців, Новозибків і Унечі (Брянська область). Також відправлення зафіксували з Армянська і Джанкоя (окупований Крим) та Мозиря.

З боку України Валуйки є Харківським напрямком, а Клинці, Новозибків та Мозир – Київсько-Чернігівським. Рильськ найближчий до Сумської області, а з боку Криму – Херсонсько-Мелітопольський.

З 21 лютого до 20 травня найбільше вантажів надсилали до Москви та Єкатеринбурга із прикордонних міст. Вони важили 10,3 та 6 тонн відповідно. Одним із лідерів серед підозрілих посилок стала Юрга (Кемеровська область). Туди відправили приблизно 5,8 тонни вантажів. Зазначимо, що в цьому населеному пункті дислокується 74-та окрема гвардійська мотострілецька бригада. Вона причетна до окупації Бучі, Гостомеля, та Ірпеня Київської області.

Також багато посилок відправили до міста Чебаркуль у Челябінській області. У місті дислокуються два танкові полки: 6-й та 239-й. Також підозрілими населеними пунктами стали Новосибірськ, Міас у Челябінській області, Улан-Уде.

До Кизила, столиці Тиви, відправили 116 підозрілих посилок. Вони мають загальну вагу понад 3,5 тонни. У місті дислокується 55-а окрема мотострілецька бригада.

Особи у військовій формі відправляли взуття, шини, мікрофони, телевізори, ковбаси, консерви, гітари, намети тощо. Зокрема вони грабували своїх, бо в одній з посилок знайшли російський військовий БПЛА “Орлан-10”.