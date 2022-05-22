Про це повідомила Запорізька ОВА в Telegram.
Окупанти завдали ракетного удару близько 02:44. Вони влучили ракету у цивільну інфраструктуру одного із сіл на Вільнянщині Запорізької області.
На місце події скерували відповідні служби для ліквідації наслідків ворожої атаки. Попередньо встановили, що серед мирних жителів є постраждалі. Додатково не йшлося, хто саме постраждав.
В ОВА нагадали, як 12 травня загарбники вдарили ракетою по заповідній частині острова Хортиця. Внаслідок атаки виникла пожежа. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не було виявлено.
- Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області виявили тіла двох цивільних жителів. Їх вбили окупанти у селі Бузова.
- Росія продовжує наступ на східні регіони України, зокрема зараз одним із безпосередніх тактичних пріоритетів агресора є Сєвєродонецька область.