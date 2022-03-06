Станом на 6 березня, протягом одинадцяти днів російсько-української війни ворог втратив понад 11 тисяч особового складу.

Про це повідомляє повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Наразі знищено та пошкоджено: 44 літака, 48 гелікоптерів, 285 танків, 985 одиниць бронетехніки, 109 артилерійських систем, 21 засіб протиповітряної оборони, 50 реактивних систем залпового вогню, 60 цистерн з ПММ, 4 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2 катери, 447 одиниць автомобільної техніки.

Зазначається, що українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

Ворог, попри значні втрати продовжує відправляти у бій прихильників російського наративу.

Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників”, — наголосили у Міноборони.

Вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ.

Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості гарматного м’яса”, — зауважується у повідомленні.

Наразі особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.