Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Наразі знищено та пошкоджено: 29 літаків, 29 гелікоптерів, 198 танків, 846 одиниць бронетехніки, 77 артилерійських систем, 7 засобів протиповітряної оборони, 24 реактивна система залпового вогню, 60 цистерн з ПММ, 3 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2 катери, 305 автомобільної техніки.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Водночас ситуація в Києві залишається напруженою. Загарбники застосовують тактику знищення цивільної інфраструктури та завдає ракетних ударів по всій території України. Також колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці.
- Нагадаємо, що в ніч на 1 березня російські окупаційні війська розпочали штурм Херсона. Наразі місто знаходиться під контролем Збройних Сил України.
- Також українські оператори мобільного зв’язку відключили доступ до своїх мереж особам з російськими номерами.
- Водночас що в Охтирці російські війська обстріляли військову частину з систем залпового вогню БМ-21 “Град”. Понад 70 військових загибло, кількість поранених уточнюється.
- Раніше міжнародний кримінальний суд почав розслідування подій, пов’язаних з вторгненням Російської Федерації на територію України. Серед звинувачень – злочини проти людства.