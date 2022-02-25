Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Один – капітан Махоєв з бригади повітряно-десантних військ, інший – єфрейтор Касаткін з 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, Улан-Уде.
Полонені розповіли, що були на навчаннях – і їх завантажили у полі в Криму. Де саме це поле вони не можуть сказати, стверджують, що не знають.
Коли їх висадили, з їх слів, вони не знали, що знаходяться в Україні, а також – що це вже не навчання.
- 24 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив перед журналістами, що “впевнений”, що Москва намагатиметься повалити український уряд.
- Нагадаємо, у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України президент Володимир Зеленський створив Ставку Верховного головнокомандувача.
- Також Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, внаслідок боїв із РФ у перший день війни загинули 137 українських громадян – військових і цивільних. Ще 316 отримали поранення.