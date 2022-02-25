Військові, які прийшли на українську землю для її окупації, здалися в полон військовим Збройних сил України. Вони розповіли деталі того, як потрапили до України.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Один – капітан Махоєв з бригади повітряно-десантних військ, інший – єфрейтор Касаткін з 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, Улан-Уде.

Полонені розповіли, що були на навчаннях – і їх завантажили у полі в Криму. Де саме це поле вони не можуть сказати, стверджують, що не знають.

Коли їх висадили, з їх слів, вони не знали, що знаходяться в Україні, а також – що це вже не навчання.