Про це повідомляє ДСНС України.
Окупанти здійснили обстріл мирного населення, вкотре порушивши міжнародне право, коли комендантська година вже закінчилася. Під час атаки у центрі міста діяв волонтерський пункт. Мирні жителі не знали про атаку, оскільки не спрацювала повітряна тривога. Тип ракети будуть ще з’ясовувати.
Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото // 12 фото
Внаслідок злочинних дій російської армії вибило вікна сусідніх будівель та розтрощило місце атаки. Всередині будівлі ОДА та у центрі міста є постраждалі. На площі через авіаудар утворилась величезна воронка.
“Унаслідок артобстрілу частково зруйнована будівля облдержадміністрації, у прилеглих будівлях зруйновано сходові переходи”, – розповів речник ДСНС по Харківській області Євген Василенко.
Наразі відомо про щонайменше 10 загиблих, понад 20 травмованих. З-під завалів поки що врятували десять осіб.
Волонтери із рятувальниками розбирають завали та шукають постраждалих та тіла загиблих. Рятувально-пошукові роботи тривають.
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