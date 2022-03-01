Про це повідомляє ДСНС України.

Окупанти здійснили обстріл мирного населення, вкотре порушивши міжнародне право, коли комендантська година вже закінчилася. Під час атаки у центрі міста діяв волонтерський пункт. Мирні жителі не знали про атаку, оскільки не спрацювала повітряна тривога. Тип ракети будуть ще з’ясовувати.

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

  • Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото

    Фото: ДСНС Україна

Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото // 12 фото

Внаслідок злочинних дій російської армії вибило вікна сусідніх будівель та розтрощило місце атаки. Всередині будівлі ОДА та у центрі міста є постраждалі. На площі через авіаудар утворилась величезна воронка.

“Унаслідок артобстрілу частково зруйнована будівля облдержадміністрації, у прилеглих будівлях зруйновано сходові переходи”, – розповів речник ДСНС по Харківській області Євген Василенко.

Наразі відомо про щонайменше 10 загиблих, понад 20 травмованих. З-під завалів поки що врятували десять осіб.

Волонтери із рятувальниками розбирають завали та шукають постраждалих та тіла загиблих. Рятувально-пошукові роботи тривають.