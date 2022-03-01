Російські загарбники обстріляли центр Харкова, коли на вулицях перебували багато людей і авто. Ракета влучила в будівлю облдержадміністрації, а інший вибух стався на площі Свободи, біля будівлі ОДА.

Про це повідомляє ДСНС України.

Окупанти здійснили обстріл мирного населення, вкотре порушивши міжнародне право, коли комендантська година вже закінчилася. Під час атаки у центрі міста діяв волонтерський пункт. Мирні жителі не знали про атаку, оскільки не спрацювала повітряна тривога. Тип ракети будуть ще з’ясовувати.























Загарбники завдали авіаудару по площі Свободи і центру Харкова, влучили в ОДА. Фото // 12 фото

Внаслідок злочинних дій російської армії вибило вікна сусідніх будівель та розтрощило місце атаки. Всередині будівлі ОДА та у центрі міста є постраждалі. На площі через авіаудар утворилась величезна воронка.

“Унаслідок артобстрілу частково зруйнована будівля облдержадміністрації, у прилеглих будівлях зруйновано сходові переходи”, – розповів речник ДСНС по Харківській області Євген Василенко.

Наразі відомо про щонайменше 10 загиблих, понад 20 травмованих. З-під завалів поки що врятували десять осіб.

Волонтери із рятувальниками розбирають завали та шукають постраждалих та тіла загиблих. Рятувально-пошукові роботи тривають.