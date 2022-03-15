Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики у Facebook.
Вже постраждали щонайменше 28 споруд духовного значення, не враховуючи прилеглих будівель, у щонайменше шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми.
У той час, як російські пропагандисти цитують тези про “захист православ’я”, атака військ окупанта руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України.
“Не пробачимо та змусимо сплатити Росію за це репараціями”, — наголосили у міністерстві.
- Раніше відомий пастор з Маріуполя Геннадій Мохненко щойно втратив на війні свою прийомну доньку. Пастор назвав дії армії РФ в його місті геноцидом.
- Також загарбники з російської армії під час чергового обстрілу цивільних об’єктів у Маріуполі обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани.