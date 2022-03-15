Російське вторгнення на територію України вже знищило чи зруйнувало низку церков, мечетей, синагог і релігійних освітніх закладів у різних регіонах нашої держави.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики у Facebook.

Вже постраждали щонайменше 28 споруд духовного значення, не враховуючи прилеглих будівель, у щонайменше шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми.

У той час, як російські пропагандисти цитують тези про “захист православ’я”, атака військ окупанта руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України.

“Не пробачимо та змусимо сплатити Росію за це репараціями”, — наголосили у міністерстві.