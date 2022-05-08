Про це повідомила Держслужба України з етнополітики та свободи совісті.
Зазнали руйнувань близько 116 споруд духовного значення, але це число не враховує прилеглі будівлі. Зокрема постраждали храми у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумський, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Найбільше зазнали руйнувань православні храми: 91 зі 116. Загарбники атакували також католицькі та протестантські церкви, мечеті, синагоги, релігійні освітні заклади з адміністративними будівлями релігійних організацій.
Найбільше руйнувань ворог спричинив в Донецькій, Київській і Харківській областях. У кожному з регіонів постраждало близько 20 релігійних споруд.
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