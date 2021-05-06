Захисники навколишнього середовища підозрюють, що принц Ліхтенштейну застрелив, ймовірно, самого великого ведмедя на території Євросоюзу під час полювання в Румунії.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Екологічні організації заявили, що принц Емануель фон унд цу Ліхтенштейн застрелив ведмедя на ім’я Артур на території, що охороняється.

Принцу був виданий дозвіл на відстріл ведмедиці, яка завдавала шкоди фермам в Ойдуле. “Але насправді принц убив не проблемну ведмедицю, а самця, який жив глибоко в лісі і ніколи не наближався до цих місць”, – кажуть екологи.

Зазначається, що принц убив 17-річного бурого ведмедя Артура.

У канцелярії наслідного принца Ліхтенштейну на запит від телерадіокомпанії BBC не відповіли, проте агентству AFP повідомили, що їм невідома передісторія цієї “особистої справи”. Але підкреслили, що природа “була однією з фундаментальних турбот палацу і центральним елементом прихильності сім’ї екологічній та соціальній стійкості”.

Національна екологічна охорона Румунії почала розслідування загибелі ведмедя.

У свою чергу організація Agent Green опублікувала документ, який, можливо, є дозволом влади мисливської асоціації в Ковасні.

У 2016 році в Румунії було заборонено трофейне полювання, оскільки бурий ведмідь знаходиться під захистом директиви ЄС. Але дозволено полювання на “проблемних” ведмедів, що завдають шкоди. Раніше місцевий фермер скаржився на проблему з трьома самками і їхніми дитинчатами, але березневе вбивство ведмедя не вирішило проблему.

Щоб отримати такий дозвіл, треба довести, що доклали всіх зусиль для того, щоб відвадити хижаків. Це швидше виняток, а не правило.

“Як тільки ви приберете з популяції великих ведмедів, ви почнете дестабілізувати популяцію, тому він (вбитий самець) грає вирішальну роль”, – сказав Габріель Пауні з екологічної групи Agent Green. Він побоюється, що без таких ведмедів, як Артур, існує ризик інбридингу.

Міністр навколишнього середовища Румунії Танцос Барна підтвердив, що був виданий дозвіл на відстріл настирливого ведмедя, але не повідомив подробиць про те, хто його отримав.