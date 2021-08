#Букви розповідають, як все відбувалось та що буде далі з Афганістаном.

Як сповіщалося, 31 липня бойовики “Талібану” увійшли в райони Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар, поставивши під загрозу ці стратегічно важливі міста. Наступного дня аеропорт Кандагару було закрито у зв’язку з обстрілами талібів.

3 серпня таліби продовжили наступ на південь Афганістану, захопивши дев’ять з десяти районів провінції Гільменд. У відповідь афганські військові нанесли авіаудари, аби захистити містечко Лашкаргах.

6 серпня бойовики “Талібану” захопили столицю однієї з провінцій, місто Зерандж, де бракувало афганських військових. Таліби повідомили про вбивство речника афганського уряду в Кабулі Дави Хана Мінапала. Зерандж — перша столиця провінції, яку вдалося захопити талібам. У місті таліби взяли під контроль офіс губернатора, штаб-квартиру поліції, пости біля іранського кордону.

7 серпня бойовики “Талібану” оголосили про захоплення столиці провінції Джаузджан. Місто Шібірган не витримало навіть 24 години оборони. Це друга столиця провінції, яку талібам вдалося захопити за два дні.

Того ж дня військові США завдали авіаударів по позиціях бойовиків у місті Шеберган. Вдалося ліквідувати понад 200 бойовиків.

8 серпня таліби захопили столицю ще однієї провінції в Афганістані – місто Кундуз. Бойовики захопили штаб поліції, резиденцію губернатора і в’язницю. Водночас органи охорони здоров’я Кундуза заявили про 14 загиблих в результаті боїв. Серед них жінки й діти. До лікарні також доставили понад 30 поранених.

9 серпня таліби захопили місто Талукан, що на північному сході Афганістану. Це п’ята столиця провінції, яку захопили бойовики за останні кілька днів. Того ж дня таліби захопили столицю провінції Сар-е-Пуль на півночі країни.

13 серпня бойовики “Талібану” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

14 серпня бойовики “Талібану” захопили четверте за величиною місто в Афганістані – Мазарі-Шаріф. Це головний торговельно-транспортний вузол на півночі країни.

15 серпня бойовики “Талібану” без бою захопили ключове місто на сході Афганістану – Джелалабад і почали наступ на столицю Кабул.

Ввечері 15 серпня “Талібан” увійшов у Кабул. У заяві талібів містився заклик до спокою в Кабулі та запевнення для жителів, що бойовики хочуть “мирно” взяти місто під контроль.

За повідомленням місцевого цілодобового новинного телеканалу TOLO News, президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку та залишив країну разом з близькими помічниками. Потім Гані на своїй сторінці в Facebook пояснив причини такого вчинку.

“Сьогодні я опинився перед непростим вибором. Мені доведеться зіткнутися з озброєними талібами, які хочуть проникнути до палацу, або покинути країну, захисту якої я присвятив останні 20 років. Якщо їх не зупинити, багато моїх земляків були б замучені, а Кабул спустошений, що призвело б до великої гуманітарної катастрофи в шестимільйонному місті”, – заявив Гані.

Президент Афганістану наголосив, що “Талібан” дав зрозуміти, що готовий “здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоб вигнати мене”.

“Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати”, – пояснив він.

Після цього таліби оголосили, що контролюють 100% території Афганістану.

Евакуація громадян

США повністю евакуювали усе своє посольство.

Південна Корея тимчасово закрила своє посольство та евакуювала більшу частину свого персоналу з Кабула. За даними міністерства закордонних справ Південної Кореї, посол і кілька співробітників посольства все ще знаходяться в Афганістані, а також ще один громадянин Південної Кореї.

Прем’єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила в понеділок, що країна почне евакуацію своїх громадян з Афганістану. Телеканал CNN повідомляє, що уряду відомо про 53 новозеландців в Афганістані і 37 інших осіб, які працювали разом з NZDF (New Zealand Defence Force, збройні сили).

Німеччина закрила своє посольство в Кабулі та готується відправити військово-транспортні літаки до Афганістану, щоб евакуювати якомога більше своїх громадян.

Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану. При цьому, за повідомленням українського МЗС, в Афганістані ще залишаються до 50-ти громадян України.

Авіакомпанії вже облітають територію Афганістану – за інформацією ВВС, авіакомпанії United Airlines, British Airways і Virgin Atlantic заявили, що змінюють маршрути польотів, які тепер здійснюються над Пакистаном і Іраном.

Але в аеропорту Кабула був справжній хаос – люди масово збігалися до літовища та в паніці намагалися потрапити всередину літаків. За повідомленням Reuters, щонайменше п’ятеро осіб загинуло через те, що сотні людей намагалися силою потрапити у літаки, які вилітають з афганської столиці.

Деякі люди в паніці чіплялися до шасі літаків. Як повідомляє афганське агентство Asvaka News, для двох людей це закінчилося трагічно: коли літак набирав висоту, двоє людей не втримались та впали.

Kabul: people who tied themselves to the plane wheels – fell off the plane pic.twitter.com/Lm5YDbizlw — Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 16, 2021

В Twitter опублікували кілька відео, на яких десятки чоловіків намагалися видертися на трап, щоб сісти в літак.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

Insane. Don’t have any other words. The Kabul Airport. pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Паніка дійшла до того, що американські військові робили попереджувальні постріли в повітря, щоб сотні мирних мешканців не вибігали на злітно-посадкову смугу.

Що буде далі з Афганістаном?

Британська телерадіокомпанія BBC ще до окупації Кабула поспілкувалась з польовими командирами “Талібану”, щоб краще зрозуміти, які правила таліби встановлюють на окупованих територіях.

Місцеві мешканці побоюються повернення 90-х, коли в країні практикували публічні страти, жінок забивали камінням за зради чоловікам й обмежували в праві на здобуття освіти.

Офіційні речники “Талібану” кажуть, що такого точно не буде, але польові командири талібів говорять дещо інше.

“Ми в минулому допустили певні помилки, але ми навчились на них. В ті роки державне керування було для нас новим. Ми не бажаємо забороняти жінкам вчитися – вони мають право на освіту, а також на працю… Що стосується забивання каменями, хоч я не є знавцем релігії, але достатньо складно знайти підтвердження цьому. Це не неможливо, але дуже-дуже складно”, — каже офіційний представник “Талібану” Сулейм Шахін.

Водночас один з польових командирів талібів, Маулана Мохамед, казав:

“Якщо казати про право, порядок та справедливість – то про це чітко виписано в Корані. Якщо хтось вкраде – він понесе покарання, а за деякі види крадіжок передбачене відрізання руки та ступні. Якщо хтось зрадить – то цю людину мають забити каменями… У наших округах жодна дівчинка до школи не ходить, оскільки ми живемо у віддалених районах та таких закладів у нас нема. А якби вони були – ми не дозволили б дівчаткам ходити до школи”.

Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех казав, що “офіційні представники бойовиків – це моторошний фасад організації, якою є “Талібан”.

“Вони не змінились. Тільки навчились краще обманювати”, — додав Салех.

Вже вранці 16 серпня бойовики почали відбирати зброю у мирного населення Кабула. Агентство Reuters передало слова офіційного представника “Талібану”, який пояснив, що жителі Кабула “більше не потребують зброї для особистого захисту”.

“Ми розуміємо, що люди зберігають зброю для особистої безпеки. Тепер вони можуть відчувати себе в безпеці. Ми тут не для того, щоб завдавати шкоди ні в чому не винним громадянам”, – наголосив він.

Наразі в місті ще залишаються деякі журналісти. Так, головна міжнародна кореспондентка CNN Кларісса Ворд, яка залишилась в Кабулі, зазначила:

“Сьогодні в Кабулі ми відчуваємо, що є свідками історії”.

Також вона зняла репортаж для CNN, в якому заявила, що “афганські журналісти, особливо жінки, в Афганістані наразі немов закам’яніли та непокояться через своє майбутнє”. За її словами, більшість журналістів пригнічені та бояться, що незабаром не зможуть виконувати свою роботу.