Захоплення влади у М’янмі: ЗМІ повідомляють про 114 загиблих під час розгону протестів

У М'янмі, під час розгону мирних протестів проти захоплення влади військовими, загинули як мінімум 114 осіб.

Про це пише місцеве видання Myanmar Now.

Повідомляється, що протести пройшли в 44 містах М’янми. Під час жорстокого придушення акцій загинули щонайменше 114 осіб. Відзначається, що це найбільше число жертв з дня захоплення влади в країні – 1 лютого.

Жорстоке придушення протестів відбулося в День збройних сил країни. Як повідомляє Reuters, старший генерал Мін Аунг Хлаінг, лідер хунти, заявив під час параду в столиці Найп’їдо, що військові будуть “захищати людей і прагнути до демократії”.

У п’ятницю на державному телебаченні військові заявили, що будуть стріляти в разі акцій. Попри це, учасники протесту вийшли на вулиці Янгона, Мандалая та інших міст М’янми.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і офіс ООН в М’янмі засудили те, що відбулось і закликали до єдиної міжнародної відповіді.

“Тривале військове придушення, яке сьогодні призвело до найвищих щоденних втрат з моменту початку демонстрацій проти перевороту в минулому місяці, неприйнятно і вимагає твердої, єдиної та рішучої міжнародної відповіді. Вкрай важливо знайти невідкладне вирішення цієї кризи”, – сказав Гутерріш.

Представництво ООН в М’янмі заявило, що перебуває в жаху від безглуздих людських жертв і назвало цей день найкривавішим з моменту перевороту.

“Насильство абсолютно неприйнятно і повинно бути негайно припинено. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Забезпечення миру і захист людей повинні бути обов’язком будь-яких збройних сил, але Татмадау пішли проти свого власного народу”, – сказали в представництві ООН.

Татмадау – офіційна назва збройних сил М’янми. Згідно з останніми даними некомерційної “Асоціації допомоги політичним в’язням”, після військового перевороту 1 лютого в М’янмі було вбито не менше 328 осіб.