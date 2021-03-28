Захоплення влади у М’янмі: ЗМІ повідомляють про 114 загиблих під час розгону протестів

Про це пише місцеве видання Myanmar Now.
Повідомляється, що протести пройшли в 44 містах М’янми. Під час жорстокого придушення акцій загинули щонайменше 114 осіб. Відзначається, що це найбільше число жертв з дня захоплення влади в країні – 1 лютого.
Жорстоке придушення протестів відбулося в День збройних сил країни. Як повідомляє Reuters, старший генерал Мін Аунг Хлаінг, лідер хунти, заявив під час параду в столиці Найп’їдо, що військові будуть “захищати людей і прагнути до демократії”.
У п’ятницю на державному телебаченні військові заявили, що будуть стріляти в разі акцій. Попри це, учасники протесту вийшли на вулиці Янгона, Мандалая та інших міст М’янми.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і офіс ООН в М’янмі засудили те, що відбулось і закликали до єдиної міжнародної відповіді.
“Тривале військове придушення, яке сьогодні призвело до найвищих щоденних втрат з моменту початку демонстрацій проти перевороту в минулому місяці, неприйнятно і вимагає твердої, єдиної та рішучої міжнародної відповіді. Вкрай важливо знайти невідкладне вирішення цієї кризи”, – сказав Гутерріш.
Представництво ООН в М’янмі заявило, що перебуває в жаху від безглуздих людських жертв і назвало цей день найкривавішим з моменту перевороту.
“Насильство абсолютно неприйнятно і повинно бути негайно припинено. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Забезпечення миру і захист людей повинні бути обов’язком будь-яких збройних сил, але Татмадау пішли проти свого власного народу”, – сказали в представництві ООН.
Татмадау – офіційна назва збройних сил М’янми. Згідно з останніми даними некомерційної “Асоціації допомоги політичним в’язням”, після військового перевороту 1 лютого в М’янмі було вбито не менше 328 осіб.
Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Пізніше військові заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
- 21 лютого поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальникам у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.
- 22 лютого поліція М’янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп’їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.
- Наприкінці лютого Facebook заблокував акаунти військових М’янми і пов’язаних з нею ЗМІ через “виключно серйозних порушень прав людини” і потенційної можливості використання соціальних мереж для нових актів насильства після перевороту в країні.
- Також стало відомо, що внаслідок перевороту в М’янмі вісім поліцейських втекли до Індії й попросили там притулку. Вони заявили, що не згодні з наказами військових, які взяли владу у свої руки. Влада М’янми вимагає видати їх назад.
- Рада Безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудила б переворот в М’янмі і закликала військових до стриманості.