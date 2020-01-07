Про це повідомляє Reuters.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 7 січня, в іранському місті Керман триває масове прощання із загиблим командувачем корпусу вартових ісламської революції Касемом Сулеймані. Під час заходу тисячі скорботних людей заполонили вулиці, перекривши дороги. Деякі з учасників ходи скандували “Смерть Америці” і плакали.

Внаслідок  тисняви, що сталася під час масового прощання, в натовпі ​​загинула велика кількість людей.

“Сьогодні, на жаль, через сильне скупчення людей у натовпі кілька наших співгромадян, які були в жалобі, були поранені, а деякі були вбиті”, — сказав начальник служби невідкладної медичної допомоги Пірхоссейн Коліванд.

За оновленими даними іранського агентства ISNA, кількість загиблих під час тисняви ​​перевищила 50, ще майже 213 отримали поранення. У зв’язку з цим прийнято рішення відкласти похорон Сулеймані. Коли відбудеться поховання наразі невідомо.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.

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