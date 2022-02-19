Станом на 17 годину 19 лютого окупанти порушили режим тиші на Донбасі 70 разів. Через злочинні дії бойовиків двоє захисників України загинули та ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Також зазначається, що з 70 порушень 60 були з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами. А саме: з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 і 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і протитанкових ракетних комплексів.

Під обстрілами опинились: шість разів Новотроїцьке, п’ять разів Щастя, чотири рази Старогнатівка, чотири рази Кримське, чотири рази Мар’їнка, три рази Новоселівка, три рази Новогнатівка, три рази Світлодарськ, три рази Травневе, двічі Лобачеве, двічі Південне, двічі Луганське, двічі Авдіївка, Гранітне, Болотене, Водяне, Широкине, Миронівський, двічі Опитне, тричі Нью-Йорк, Лопаскине, тричі Новолуганське, двічі Станиця Луганська, Причепилівка, Сизе, Новогригорівка, п’ять разів Троїцьке, Старий Айдар, три рази Шуми, три рази Зайцеве, Богданівка та Авдіївка.

Також на Донеччині на перетині лінії зіткнення було зафіксовано проліт ворожого безпілотника. Ймовірно, що це може бути “Орлан-10”.