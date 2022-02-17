Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) зреагувала на сьогоднішнє загострення на Донбасі, унаслідок якого під обстріли окупантів потрапили дитячий садок, ліцей й обєкти комунальної інфраструктури та вимагає провести термінове засідання ТКГ.

Про це йдеться у дописі Української делегації у ТКГ на сторінці у Facebook.

У ТКГ зазначили, що від ранку в зоні ООС на Донбасі спостерігаються численні порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

На даний час зафіксовано понад 40 обстрілів із різноманітного озброєння, у тому числі із того, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Унаслідок цих обстрілів було пошкоджено дитячий садок у Станиці Луганській, а один зі снарядів потрапив на подвір’я ліцею смт Врубівка. На момент обстрілів окупантів і у садку, і у ліцеї перебували діти та персонал.

Окрім цього, пошкоджені будинки мирних мешканців та інфраструктура. Троє цивільних жителів отримали поранення.

У звязку з загостренням ситуації Українська делегація вже звернулась до Представника ОБСЄ у ТКГ, щоб скликати невідкладні позачергові консультації робочої групи з питань безпеки та позачергове засідання ТКГ.

Українська делегація також пропонує залучити представників Нормандського саміту до участі в усіх механізмах, завдяки яким здійснюється моніторинг ситуації на фронті.

“Ми готові до подальших перемовин задля припинення обстрілів та відновлення режиму тиші, адже лише припинення обстрілів дозволить подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на Донбасі”, – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні польське головування ОБСЄ повідомило, що 18 лютого за запитом України відбудеться спеціальне засідання. Відомо, що Україна, через високу активність військ РФ біля свого кордону, просить активізувати пункт 16.3 Віденського документа.

“У пятницю відбудеться спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму ОБСЄ щодо співпраці у галузі безпеки”, – йдеться у Twitter польського головування в ОБСЄ.

Довідка. Віденський документ – це міжнародна угода країн-учасниць ОБСЄ від 2011 року. ЇЇ мета – реалізація заходів довіри та безпеки у регіоні. Документ підписали 56 держав, як входять до ОБСЄ.

Згідно з пунктом 16.3 держава, яка подає запит з вимогою надати роз’яснення щодо незвичайної військової діяльності, або держава яка відповідає на такий запит, чи обидві держави можуть просити про проведення зустрічі всіх держав-учасниць ОБСЄ.

Опісля чинне головування в ОБСЄ чи його представник протягом 48 годин скликає таку зустріч, під час якої обидві держави доповідають про свої погляди на ситуацію.