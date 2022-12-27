Президент Росії Володимир Путін подарував учасникам неформального саміту країн СНД каблучки із символікою співдружності. Служба безпеки України відреагувала на таке рішення з боку Путіна, заявивши, що вони читали романи Джона Роналда Руела Толкіна "Володар перснів", який погано закінчився для головного антагоніста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, а також російське видання “Медуза“.

На кожному кільці з металу, схожого на біле та жовте золото, розміщено символіку СНД та напис “з новим роком 2023”. Крім того, на персні вказано назву країни, де проходив саміт — РФ.

Кільця отримали Олександр Лукашенко, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії Садір Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменії Сердар Бердимухамедов, а також президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв та прем’єр-міністр Арм.

Лукашенко став єдиним, хто одягнув обручку відразу. Ще один перстень Путін залишив собі.

“Прочитали, що “за порєбріком” один воєнний злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна й у нас для нього тільки погані новини”, — йдеться в повідомленні СБУ.

Спецслужба натякнула на трилогію романів “Володар перснів” відомого англійського письменника, поета, філолога, та професора Толкіна.

Назва книги стосується головного антагоніста Темного Володаря Саурона, який створив Єдиний Перстень, щоби керувати іншими Перснями Влади, які подарував королям людей та використав їх, аби завоювати та підкорити світ.