У Росії відповіли на спільну заяву президента та прем'єр-міністерки Фінляндії, які підтримали вступ країни до Північноатлантичного Альянсу. У Кремлі вже заявили, що приєднання Фінляндії до НАТО є "загрозою для Росії".

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Спілкуючись з журналістами, речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував сьогоднішню заяву лідерів Фінляндії, які підтримали членство країни у НАТО. За словами Пєскова, такий крок Фінляндії є “безперечною загрозою для Росії”.

На думку Пєскова, розширення військового блоку не допоможе зробити Європу та світ більш стабільними.

Він також додав, що кроки, які Фінляндія робить для вступу до НАТО, викликають жаль у Росії, та назвав їх “приводом для симетричної відповіді”.