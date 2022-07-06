Про це омбудсмен написав на своїй сторінці у Facebook.
Лубінець зауважив, що наказ Генштабу викликає занепокоєння, оскільки у документі немає чіткої регламентації щодо меж регіону, для виїзду за межі якого потрібен такий дозвіл, та мети такого виїзду.
Також у наказі не передбачені екстренні випадки, коли військовозобов’язаний повинен виїхати за межі області без зволікань – до прикладу, через смерть/хворобу рідних, термінове відрядження по роботі тощо.
Окрім цього, Генштаб ЗСУ не врахував спроможність ТЦК та СП – які і до початку повномасштабної війни могли приймати відвідувачів раз на тиждень – оперативно опрацьовувати звернення тих, хто повинен виїхати в іншу область.
“Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вважаю, що під час опрацювання наказу недотримано однієї зі складових принципу верховенства права – принципу правової визначеності, який гарантує забезпечення легкості з’ясування змісту права і можливість скористатися цим правом у разі необхідності”, – наголосив омбудсмен.
Враховуючи вищевказане, Лубінець висловив занепокоєння, що наказ Генштабу містить реальну загрозу дотриманню конституційних прав та свобод громадян України, зокрема на вільне переміщення і працю, та, як наслідок, достатній рівень життя військовозобов’язаних та їхніх сімей.
Більш того, омбудсмен попередив про те, що обмеження пересування також може призвести до корупційних ризиків, що є неприйнятним.
“З урахуванням значного суспільного резонансу і з метою упередження можливого порушення прав громадян України, звернувся до Президента України як до Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та гаранта додержання Конституції України, з проханням втрутитися у ситуацію для невідкладного її вирішення”, – резюмував Лубінець.
Варто зауважити, що наказ Генштабу щодо вільного переміщення військовозобов’язаних розкритикував і президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 5 липня.
За словами президента, Генштаб ввів обмеження без його відома. Зеленський доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ доповісти йому всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів.
- Нагадаємо, що напередодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що, згідно з нормами Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, під час воєнного стану військовозобов’язаним, призовникам та резервістам заборонено виїжджати за межі місця проживання без дозволу військкомату.
- Опісля головнокомандувач ЗСУ опублікував порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.