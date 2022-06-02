На берегах Азовського моря маріупольці знаходять мертвих риб, зокрема дельфінів. Оскільки температура залишається в межах норми, початок вимирання риби свідчить лише про наявність хвороби в морі. Водночас у місті російській окупанти влаштовують сміттєзвалища у дворах багатоповерхівок. Унаслідок чого в Маріуполі гостро постає питання епідемій.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами радника, зазвичай риба в морі помирає в період аномальної спеки в липні, однак зарах температура в нормі. Таке явище, за його словами, може, свідчити про наявність хвороби у воді. Варто зазначити, що після окупації росіянами міста, море стало одним із головних місць гігієни.

“В акваторії моря маріупольці фіксують початок мору риби. Зокрема, дельфінів. Такі явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. З урахуванням температури та сезону початок мору риби, може, свідчити лише про наявність хвороби в морській воді. Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням”, — наголосив Андрющенко.

Рівень забруднення в місті зростає. Росіяни влаштовують сміттєзвалища безпосередньо у дворах багатоповерхівок. Одне зафіксовано в Кальміуському районі. Вороги фактично звозять та вивалюють сміття посеред будівель.

“Наслідки з урахуванням погоди зрозумілі – сморід, гноїння, розтікання вулицями. Додатковий ризик – розконсервація старого полігону для сміття по вул. Флотської. Який був закритий через ризик обвалу загальноміського каналізаційного колектору під ним”, — констатував радник.

Водночас починають завозити будівельне сміття з розбору завалів, що знов становить загрозу. У разі пошкодження колектору вся каналізація піде не за межі міста (фактично зараз в море), а по Приморському району Маріуполя.

“Питання спалаху епідемії стає питанням тижнів, якщо не днів”, — резюмував Андрющенко.