Про це інформує Sky News.
Сьогодні, 24 січня, стрілки годинника Судного дня були встановлені за 90 секунд до півночі – показуючи скільки залишилось часу до “безпрецедентної небезпеки”.
Зазначено, що скорочення часу на 10 секунд (з 2020 року було встановлено 100 секунд) багато в чому сталося через вторгнення Росії в Україну.
Повідомляється, що зворотний відлік – це метафора глобального колапсу, узгодженого всесвітньо відомими експертами. За їхніми даними, дотримання договору між США і Росією щодо використання ядерної зброї “під загрозою”.
“Якщо дві сторони не відновлять переговори та не знайдуть компромісне рішення, договір закінчиться в лютому 2026 року. Це поглибить недовіру та посилить можливість ядерної катастрофи“, – зазначається в документі.
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- 7 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що його армія “може воювати” в Україні протягом тривалого часу, водночас знову вдався до ядерної риторики.
- #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому Росія стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та чи сталася б війна, якби Росія позбулася ядерної зброї.