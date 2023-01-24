Годинник Судного дня (Doomsday Clock) переведено на 10 секунд вперед. Тепер його стрілки показують 90 секунд до півночі, що є символом кінця світу. Це пов'язано з війною Росії на території України.

Про це інформує Sky News.

Сьогодні, 24 січня, стрілки годинника Судного дня були встановлені за 90 секунд до півночі – показуючи скільки залишилось часу до “безпрецедентної небезпеки”.

Зазначено, що скорочення часу на 10 секунд (з 2020 року було встановлено 100 секунд) багато в чому сталося через вторгнення Росії в Україну.

Повідомляється, що зворотний відлік – це метафора глобального колапсу, узгодженого всесвітньо відомими експертами. За їхніми даними, дотримання договору між США і Росією щодо використання ядерної зброї “під загрозою”.

“Якщо дві сторони не відновлять переговори та не знайдуть компромісне рішення, договір закінчиться в лютому 2026 року. Це поглибить недовіру та посилить можливість ядерної катастрофи“, – зазначається в документі.