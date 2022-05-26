Про це він повідомив під час свого виступу для Ради безпеки ООН.
Він наголосив, що внаслідок російських обстрілів зруйновано лікарні, школи та багатоквартирні будинки. Близько 12 млн українців вимушені були залишити свої домівки, а у тимчасово окупованих містах цивільних використовують як заручників. За його словами, наразі “загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною”.
Генсек ООН переконаний, шо найефективніший спосіб захистити цивільне населення – це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Він зазначив, що у разі неможливості шляху дипломатії, необхідно слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини.
Гутерреш наголосив, що війна в Україні матиме глобальні наслідки для продовольства, адже ціни на харчові продукти вже зросли у декілька разів. Він спрогнозував, що така ситуація насамперед призведе політичної нестабільності у країнах, що розвиваються.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що для поновлення переговорів РФ має відійти до кордонів 24 лютого.
- Стало відомо, що запасів пшениці у світі лишилося приблизно на 10 тижнів. Серед причин – повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А також те, що Індія нещодавно заборонила експорт пшениці.
- За оцінками ООН, російське вторгнення в Україну призвело до порушення логістичних ланцюгів та загрожує знищити глобальну продовольчу систему.
- Військово-морська блокада Росією українських портів спровокує подальше зростання цін на багато продуктів. Через перешкоджання комерційному судноплавству вже підвищилася вартість зерна.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від застосування ядерної зброї у війні проти України. За його словами, ядерну війну неможливо виграти.