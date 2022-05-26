Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на тлі російського нападу на Україну, загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, попри те, що багато років це здавалось неможливим.

Про це він повідомив під час свого виступу для Ради безпеки ООН.

Він наголосив, що внаслідок російських обстрілів зруйновано лікарні, школи та багатоквартирні будинки. Близько 12 млн українців вимушені були залишити свої домівки, а у тимчасово окупованих містах цивільних використовують як заручників. За його словами, наразі “загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною”.

Генсек ООН переконаний, шо найефективніший спосіб захистити цивільне населення – це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Він зазначив, що у разі неможливості шляху дипломатії, необхідно слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини.

Читайте також: Три сценарії: Politico навело приклади, як Путін може застосувати ядерну зброю

Гутерреш наголосив, що війна в Україні матиме глобальні наслідки для продовольства, адже ціни на харчові продукти вже зросли у декілька разів. Він спрогнозував, що така ситуація насамперед призведе політичної нестабільності у країнах, що розвиваються.