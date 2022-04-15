Про це повідомляють #Букви.
- Визначте розмір
Від правильно дібраного розміру протигазу залежить його ефективність – він має бути щільним, аби не пропускати отруйні речовини, але водночас не має на вас тиснути. Щоб визначити розмір:
- Візьміть вимірювальну стрічку і проведіть по замкнутій лінії голови, що проходить через верхівку, щоки та підборіддя. Вимірювання округлите до 0,5 см.
- Визначте потрібний вам розмір протигаза за результатами вимірювання. Порівняйте свої результати з таблицею розмірів.
- При огляді встановіть, чи немає тріщин і проколів в шолом-масці та сполучній трубці, цілі скла очок протигаза, чи коректно працюють клапани. На фільтрувальній коробці не повинно бути пробоїн і вм’ятин.
- Надягніть і випробуйте протигаз. Якщо скельця окулярів містяться проти ваших очей, і шолом-маска щільно прилягає до вас, то ви правильно дібрали собі протигаз, і він герметичний.
- Одберіть фільтри
Фільтри також мають свої класи ефективності, розраховані на різні польові умови, – 1 (низька ефективність), 2 (середня) і 3 (висока). Найкраще мати саме фільтри 3 класу. Але візьміть до уваги, що вони можуть стримувати як один тип шкідливих речовин, так і декілька, тому розрізняються колірним забарвленням і маркуванням літерами.
- Надягайте протигаз правильно
Перед тим, як надягти протигаз, приберіть волосся з лоба і скронь, адже це може призвести до порушення герметичності. Жінкам з довгим волоссям перед надяганням потрібно гладко зачесати волосся назад, зняти шпильки, гребінці, прикраси.
- Нагадаємо, Евакуація з рідного дому у більш безпечне місце – нелегке рішення для кожної людини. Проте, зазвичай, найважче залишити рідні стіни саме людям похилого віку. Щоб допомогти рідним ухвалити таке рішення, варто дотримуватись деяких порад.
- Українці, які внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ залишились без домівок, відтепер можуть подати заявку про пошкоджене майно у застосунку “Дія”.