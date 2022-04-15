Оскільки з боку російської армії залишається загроза хімічних та біологічних атак по мирних українських містах, слід завчасно підготувати все необхідне для індивідуального захисту — зокрема, протигази.

Про це повідомляють #Букви.

Визначте розмір

Від правильно дібраного розміру протигазу залежить його ефективність – він має бути щільним, аби не пропускати отруйні речовини, але водночас не має на вас тиснути. Щоб визначити розмір:

Візьміть вимірювальну стрічку і проведіть по замкнутій лінії голови, що проходить через верхівку, щоки та підборіддя. Вимірювання округлите до 0,5 см. Визначте потрібний вам розмір протигаза за результатами вимірювання. Порівняйте свої результати з таблицею розмірів. При огляді встановіть, чи немає тріщин і проколів в шолом-масці та сполучній трубці, цілі скла очок протигаза, чи коректно працюють клапани. На фільтрувальній коробці не повинно бути пробоїн і вм’ятин. Надягніть і випробуйте протигаз. Якщо скельця окулярів містяться проти ваших очей, і шолом-маска щільно прилягає до вас, то ви правильно дібрали собі протигаз, і він герметичний.

Одберіть фільтри

Фільтри також мають свої класи ефективності, розраховані на різні польові умови, – 1 (низька ефективність), 2 (середня) і 3 (висока). Найкраще мати саме фільтри 3 класу. Але візьміть до уваги, що вони можуть стримувати як один тип шкідливих речовин, так і декілька, тому розрізняються колірним забарвленням і маркуванням літерами.

Надягайте протигаз правильно

Перед тим, як надягти протигаз, приберіть волосся з лоба і скронь, адже це може призвести до порушення герметичності. Жінкам з довгим волоссям перед надяганням потрібно гладко зачесати волосся назад, зняти шпильки, гребінці, прикраси.