Політичні партії "Демократична Сокира" та "Національний корпус" провели сьогодні два окремі військові вишколи. Таким чином учасники політичних сил намагаються підготувати українців до протистояння з російським агресором.

Про це повідомляють #Букви.

За інформацією у Facebook, вишкіл організований “ДемСокриою” відбувся 6 лютого у Святошині (Київ).

Як повідомили організатори, РФ продовжує стягувати свої війська до кордону України, а влада, замість підготовки до захисту країни, “віддає Харків ворогу“. А тому, підкреслили у Демократичній сокирі”, українці повинні самостійно готуватись до захисту свої домівок.

“6 лютого пройде вишкіл, щоб підтягнути чи опанувати нові навички тактики та першої допомоги. Потрібно знати як діяти в екстремальних ситуаціях та зберегти життя у випадку небезпеки собі, рідним та близьким. І навчитись цьому може будь-хто, з будь-яким рівнем підготовки”, ідеться у дописі.

Свій вишкіл з цивільної оборони, також 6 лютого і також на території Святошина провели й учасники “Нацкорпусу”, йдеться у відповідному дописі у Facebook. У політпартії зазначили, що будуть проводити навчання з:

тактики дій малих груп піхоти ближнього бою зі страйкбольними гранатами відпрацювання роботи з технікою ведення патрулювання відпрацювання навичок поводження та володіння зброєю, прийомів і правил стрільби здійснення евакуації поранених відпрацювання дій на блокпосту експозиціями макетів зброї та амуніції медичної допомоги