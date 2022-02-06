Політичні партії "Демократична Сокира" та "Національний корпус" провели сьогодні спільний військовий вишкіл для громадян. У такий спосіб учасники політичних сил намагаються підготувати українців до протистояння з російським агресором.

Про це повідомляють #Букви.

Про вишкіл на сторінках у Facebook повідомили і у “ДемСокирі”, і в “Нацкорпусі”. Вишкіл відбувся у неділю, 6 лютого, на території територія заводу “Aтек”, що у Святошині (Київ).

Як повідомили у “Демократичній Сокирі”, РФ продовжує стягувати свої війська до кордону України, а влада, замість підготовки до захисту країни, “віддає Харків ворогу“. А тому, підкреслили у політсилі, українці повинні самостійно готуватись до захисту свої домівок.

“6 лютого пройде вишкіл, щоб підтягнути чи опанувати нові навички тактики та першої допомоги. Потрібно знати як діяти в екстремальних ситуаціях та зберегти життя у випадку небезпеки собі, рідним та близьким. І навчитись цьому може будь-хто, з будь-яким рівнем підготовки”, – ідеться у повідомлені організаторів.

У “Нацкорпусі”, своєю чергою, детально розповіли, як саме буде відбуватись вишкіл. У політпартії зазначили, що будуть проводити навчання з:

тактики дій малих груп піхоти ближнього бою зі страйкбольними гранатами відпрацювання роботи з технікою ведення патрулювання відпрацювання навичок поводження та володіння зброєю, прийомів і правил стрільби здійснення евакуації поранених відпрацювання дій на блокпосту експозиціями макетів зброї та амуніції медичної допомоги