Про це повідомляють #Букви.
Про вишкіл на сторінках у Facebook повідомили і у “ДемСокирі”, і в “Нацкорпусі”. Вишкіл відбувся у неділю, 6 лютого, на території територія заводу “Aтек”, що у Святошині (Київ).
Як повідомили у “Демократичній Сокирі”, РФ продовжує стягувати свої війська до кордону України, а влада, замість підготовки до захисту країни, “віддає Харків ворогу“. А тому, підкреслили у політсилі, українці повинні самостійно готуватись до захисту свої домівок.
“6 лютого пройде вишкіл, щоб підтягнути чи опанувати нові навички тактики та першої допомоги. Потрібно знати як діяти в екстремальних ситуаціях та зберегти життя у випадку небезпеки собі, рідним та близьким. І навчитись цьому може будь-хто, з будь-яким рівнем підготовки”, – ідеться у повідомлені організаторів.
У “Нацкорпусі”, своєю чергою, детально розповіли, як саме буде відбуватись вишкіл. У політпартії зазначили, що будуть проводити навчання з:
- тактики дій малих груп піхоти
- ближнього бою зі страйкбольними гранатами
- відпрацювання роботи з технікою
- ведення патрулювання
- відпрацювання навичок поводження та володіння зброєю, прийомів і правил стрільби
- здійснення евакуації поранених
- відпрацювання дій на блокпосту
- експозиціями макетів зброї та амуніції
- медичної допомоги
- Нагадаємо, що у Києві 30 січня на території заводу “Атек” провели навчання на тлі присутньої загрози вторгнення Росії в Україну. Охочих вчили користуватися зброєю та як вижити під час можливої широкомасштабної війни.