Загроза відновлення наступу російських військ на північному фронті України зростає, проте цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід від білорусько-українського кордону.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, Росія продовжує накопичувати озброєння і техніку та зосереджувати нові підрозділи біля кордону з Україною і на тимчасово окупованих територіях. На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація стабільна. Проте посилюється агресивна риторика влади Росії і Білорусі щодо розгортання угруповання військ так званої “союзної держави”.

“Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід від білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних шляхів постачання озброєння та військової техніки від країн партнерів”, – наголосив Олексій Громов.

А також він додав, що у Білорусі тривають військові навчання й проводяться заходи для прихованої мобілізації. Водночас Республіка Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів.

“Генштаб ЗСУ постійно відстежує ситуацію. Силами оборони проводяться заходи для надійного прикриття північного напрямку, зокрема Києва. У разі відкриття другого фронту, а саме ведення наступальних дій з Республіки Білорусь, ми будемо готові до адекватної відповіді”, – зауважив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Варто зазначити, що протягом останнього місяця на військовому аеродромі Зябрівка (Гомель, Білорусь) з’явились піщані насипи, а за останні дні побільшало російської військової техніки та армійців.

Журналісти стежили за ситуацією на аеродромі за допомогою фото з супутника. У такий спосіб з’ясувалось, що російська військова техніка та жива сила почали прибувати на аеродром півтора тижня тому.