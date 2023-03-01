Станом на 1 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 17 ворожих кораблів, серед яких п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп 32 ракети.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі знаходиться десять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 40 суден, з них 16 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 46 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що 24 лютого, у роковини повномасштабного російського вторгнення існувала висока загроза масованого ракетного удару росіян по території України. Однак ні 23, ні 24, ні 25 лютого війська РФ не завдали ударів. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому.

За його словами, найімовірніше, обстрілу не було, тому що Росія “не могла собі його дозволити”.

Попри це, наголосив він, Росія тримає у Чорному морі низку кораблів-ракетносіїв, сумарний зал яких – понад 40 ракет.

Однак, наголосив Ігнат, ще жодного разу РФ не випускала з Чорного моря таку кількість крилатих ракет.

“Мова про 10-15 плюс-мінус цих “Калібрів”. Більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування, з Ту-95. Тому зміна застосування і ракет і “Шахедів”, мабуть, пов’язана з їхньою наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня “тактика” і “стратегія”, – додав він.

Від 11 вересня 2022 року, коли РФ почала завдати масованих ракетних ударів по Україні, вона використала вже близько 650 крилатих ракет – це лише ті, котрі були збиті силами ППО – та 650 іранських дронів-камікадзе.

Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: понад 1500 км.