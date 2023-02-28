На думку представника президента у Верховній Раді, члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського ("Слуга народу"), його колега по фракції Мар’яна Безугла своєю роботою у комітеті з нацбезпеки створює загрозу національній безпеці під час воєнного стану.

Про це пишуть “Українські новини”, посилаючись на пояснювальну записку до проєкта постанови №9068, автором якого є Веніславський.

Як повідомляється, на засіданні комітету нацбезпеки 16 лютого під час розгляду законопроєкту №4210 (про визначення чисельності Служби правопорядку) заступниця голови комітету Безугла надала депутатам завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту документу з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

В записці йдеться, що ГУР не підтримує ухвалення законопроєкту №4210, згідно з листом начальника ГУР Кирила Буданова до голови комітету Олександра Завітневича.

На переконання Веніславського, дії депутатки містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу (перешкоджання діяльності нардепа).

“Такі дії народного депутата України Мар’яни Безуглої свідчать про неналежне виконання нею, як заступником голови комітету верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, своїх обов’язків, а її подальша робота в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки створює загрози національній безпеці України в умовах воєнного стану”, – зазначається у пояснювальній записці.

Також додається, що постановою пропонується звільнити Безуглу з комітету нацбезпеки.