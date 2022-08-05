Нещодавно Україною прокотилася сумна звістка про загибель поета та військового Гліба Бабіча. У соціальних мережах рідні, друзі та побратими публікують світлини та спогади про полеглого героя. Осторонь не залишилися й відомі українці.

Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, що 28 липня у боях за Україну загинув український поет, ветеран АТО, письменник та автор пісні “Мольфар” Гліб Бабіч. Сьогодні, 5 серпня, відбулося прощання з полеглим захисником.

Провести воїна в останню путь прийшли багато людей, зокрема й п’ятий президент України Петро Порошенко з дружиною і народні депутати від “Європейської Солідарності”.

“Для мене він відкрився, коли я як Верховний Головнокомандувач зустрів командира підрозділу вогневої підтримки 10 Гірсько-штурмової бригади, і одразу ж побачив масштаб особистості Гліба. Він був дуже небайдужий. І повна протилежність тому позивному, який він собі обрав – “Лєнтяй”. Бо йому до всього була справа. До війни – була справа. До об’єднання нації – була справа. Він це робив і як виконавець, і як поет”, – сказав Порошенко.

За словами Андрія Підлісного, побратима Гліба, людини настільки багатогранної, творчої та справжньої він більше не знає: “Ми обов’язково викуримо з ним ще по одній цигарці, але це буде не скоро. І це буде тільки після нашої перемоги. Після того як ми переб’ємо всю ту наволоч, яка зібралася окупувати нашу землю. І після того, як я уже буду спокійний, тому що ми закінчили нашу спільну справу”, – наголосив він.

На своїй сторінці у Facebook народний депутат України та історик Володимир В’ятрович написав: “Прощавай, воїне Глібе Бабіч. Вічна пам’ять”, – поширив він, додавши світлину полеглого героя.

Також волонтерка та захисниця України Юлія Паєвська “Тайра” поділилася спільною світлиною з Бабічем: “Я буду сумувати за тобою, Глібе Бабіч. Так, я знаю, що зустрінемось. Я все знаю, але не можу втримати сліз”, — написала волонтерка у Facebook.

Зауважимо, що Гліб Бабіч був не лише смілим воїном, але й талановитим поетом, автором слів до пісні “Мольфар” гурту Kozak System, що має неабиякий успіх і залишається у серцях слухачів. А композицією “Не покинь” музиканти гурту вшанували пам’ять загиблого.