Про це пише американське видання New York Post.

Репер заплатить за послуги зі своєї кишені та надасть сім’ям жертв все необхідне, щоб забезпечити належне поховання.

30-річний Скотт зіштовхнувся з масовим осудом у зв’язку із трагедією, внаслідок якої вісім людей загинули та сотні отримали поранення. Найбільше виконавця звинувачують у тому, що він не зупинив шоу навіть тоді, коли непритомні тіла витягли з натовпу.

Наразі музикант активно співпрацює з правоохоронними органами, аби знайти сім’ї загиблих і надати їм матеріальну допомогу. Також він співпрацює з організаціями задля забезпечення психологічної та фізичної реабілітації іншим постраждалим під час фестивалю. Також, проти американського репера подали низку позовів після трагедії.

Що таке фестиваль Astroworld

Репер вперше організував фестиваль у 2018 році як частину музичного туру Astroworld: Wish You Were Here. Це спроба відродити атмосферу парку атракціонів AstroWorld, який було закрито у 2005 році. У 2020 році провести фестиваль не вдалося через пандемію коронавірусу.

Коли у 2021 році оголосили про проведення Astroworld, 100 тисяч квитків розпродали протягом години.

there was ambulances literally inside the crowd at astroworld pic.twitter.com/nQIU6WrEgp — ona (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡ (@onacasella) November 6, 2021

“Авто швидкої допомоги заїжджали прямо в натовп”, – написала користувачка Twitter.

Фестиваль мав тривати два дні, але зважаючи на інцидент, організатори скасували другий. В програмі було заплановано виступи SZA, Bad Bunny та 21 Savage.