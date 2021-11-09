Про це пише американське видання New York Post.
Репер заплатить за послуги зі своєї кишені та надасть сім’ям жертв все необхідне, щоб забезпечити належне поховання.
30-річний Скотт зіштовхнувся з масовим осудом у зв’язку із трагедією, внаслідок якої вісім людей загинули та сотні отримали поранення. Найбільше виконавця звинувачують у тому, що він не зупинив шоу навіть тоді, коли непритомні тіла витягли з натовпу.
Наразі музикант активно співпрацює з правоохоронними органами, аби знайти сім’ї загиблих і надати їм матеріальну допомогу. Також він співпрацює з організаціями задля забезпечення психологічної та фізичної реабілітації іншим постраждалим під час фестивалю. Також, проти американського репера подали низку позовів після трагедії.
Що таке фестиваль Astroworld
Репер вперше організував фестиваль у 2018 році як частину музичного туру Astroworld: Wish You Were Here. Це спроба відродити атмосферу парку атракціонів AstroWorld, який було закрито у 2005 році. У 2020 році провести фестиваль не вдалося через пандемію коронавірусу.
Коли у 2021 році оголосили про проведення Astroworld, 100 тисяч квитків розпродали протягом години.
People were really jumping on the cars of security personnel when they were trying to get to unconscious people in the crowd. This shit is disgusting. Look at these weirdos. #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/Ctc0cvgBUV
— Squirt Reynolds (@SquirtReynoIds) November 6, 2021
Один із користувачів Twitter опублікував відео з фестивалю та прокоментував його: “Люди справді стрибали на машини охоронців, коли вони намагалися дістатися до непритомних людей у натовпі. Це огидно. Гляньте на цих диваків”.
there was ambulances literally inside the crowd at astroworld pic.twitter.com/nQIU6WrEgp
— ona (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡ (@onacasella) November 6, 2021
“Авто швидкої допомоги заїжджали прямо в натовп”, – написала користувачка Twitter.
Фестиваль мав тривати два дні, але зважаючи на інцидент, організатори скасували другий. В програмі було заплановано виступи SZA, Bad Bunny та 21 Savage.
- Нагадаємо, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію на фестивалі за участю свого бойфренда — репера Тревіса Скотта.
- Раніше Тревіс Скотт прокоментував загибель восьми осіб на музичному фестивалі Astroworld.
- Також Epic Games видалила з магазину гри Fortnite емоцію репера Тревіса Скотта.