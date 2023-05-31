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Загинули у боях під Вугледаром: ВР підтримала запит до президента щодо нагородження Олега Барни і його побратимів

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що Верховна Рада України підтримала звернення до президента про нагородження Олега Барни та його побратимів, які загинули під час боїв в районі Вугледару.

Середа, 31 травня 2023, 16:35
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Джерело: пресслужба “Європейської солідарності”.

“У вівторок [ред. – 30 травня] ВР підтримала запит до президента Зеленського і міністра оборони щодо нагородження державними нагородами Олега Барни і його 8 побратимів, які загинули під Вугледаром, виконуючи бойове завданням. Загинули як герої. Дякуємо всім колегам, які підтримали запит”, – написала Геращенко у Facebook.

Народний депутат 8-го скликання Олег Барна загинув у бою на Донеччині під час штурмових дій поблизу села Павлівка у квітні цього року.

Як повідомляється, Барна був активним громадсько-політичним діячем, починаючи від “студентського голодування” у 1990 році під назвою “Революція на граніті” до Революції Гідності, де отримав поранення під час обстрілів 18 лютого 2014 року.

У липні 2014-го пішов добровольцем у зону АТО. Коли росіяни здійснили повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року Барна знову пішов захищати Україну. Спершу служив у складі 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, потім – у 68-ій окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

У бригаді розповіли, що Олег Барна разом з побратимами загинув під час штурму ворожих позицій.

“Із сумом в серці маємо повідомити, що під час виконання бойового завдання загинув наш росомаха, помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна. Пан Олег відомий всім, як екснародний депутат восьмого скликання, але для нас він – побратим, який на рівних з усіма виконував бойові задачі. Коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини. Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців. Вічна пам‘ять всім полеглим за Україну! За кожне життя наших бійців буде помста у десятикратному розмірі”, – написали військові.

Фото: “ЄС”

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