Загинув колаборант Кирило Стремоусов, якого росіяни призначили так званим "заступником голови Херсонської обладміністрації". Українські джерела припускають, що смерть інсценовано.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “ТАСС” з посиланням на слова “прессекретаря” окупаційної “влади” Херсонської області.

За даними російських ЗМІ, колаборант загинув у ДТП. Однак, офіційного підтвердження наразі немає.

Також особистий водій Стремоусова нібито підтвердив інформацію про загибель гауляйтера у коментарі одному із російських пропагандистів. Зазначається, що це буцімто сталося біля Генічеська.

Тим часом у коментарі “Суспільному” перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський сказав, що інформацію про загибель Стремоусова не підтверджено. Можливе інсценування.

ДОВІДКА. Кирило Стремоусов — український проросійський громадський та політичний діяч, блогер, колаборант та зрадник України. Під час російського вторгнення в Україну перейшов на бік ворога. Також член херсонського псевдооргану влади “Комитета спасения “За мир и порядок”.

19 жовтня 2022 року указом президента потрапив до санкційного списку РНБО щодо осіб, які прямо або опосередковано підтримали військову агресію Росії проти України.

Його ім’я також є на сайті “Миротворець“.

Стремоусов був противником карантину, антивакцинатором та поширювачем фейків про коронавірус. У своїх відео херсонець звинувачував владу в поширенні коронавірусної інфекції, говорив про так звані “біолабораторії США в Україні”.