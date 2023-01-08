Загинув на Бахмутському напрямку: у Києві відбулось прощання з офіцером ЗСУ Олегом Юрченком

8 січня у столиці попрощалися з полеглим офіцером Збройних сил України Олегом Юрченком на псевдо "Кий", котрий загинув 2 січня під Бахмутом у бою проти росіян.

Про це повідомляють #Букви.

Як згадує активіст, координатор всеукраїнської кампанії “Молодь вільна від куріння” Олег Слабоспицький, Олег Юрченко був невимовно світлим, щирим та сміливим. Він був одним із фундаментів патріотичного середовища Києва. Лицарем честі з Великої літери. Активно займався національно-патріотичним вихованням і впроваджував Всеукраїнську дитячо-юнацьку патріотичну гру “Сокіл” (“Джура”). Під час Революції Гідності відстоював свої погляди та цінності у складі 4 козацької сотні Самооборони Майдану.

Олег Юрченко на псевдо “Кий” та “Щасливий” народився 20 квітня 1977 року у с. Тростинка на Київщині. У 1994 р. закінчив Тростинську середню школу.

У 1995-1996 рр. проходив службу в бригаді морської піхоти в Криму. У 1998 – 2000 рр. працював у правоохоронних органах України.

З 2001 по 2006 рік навчався на юриста-правознавця в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного на юридичному факультеті. Займався підприємницькою діяльністю.

З 1998 р. – активний та провідний член Спілки Української Молоді в Україні (СУМ в Україні). У 2000-2001 та 2005-2006 рр. очолював Київський міський осередок СУМ в Україні. У 2007-2009 рр. був скарбником Крайової Управи СУМ в Україні. У 2021 р. за оборону Української Держави, утвердження її Соборності, за вірність та посвяту гаслу “Честь України — Готов Боронити” був нагороджений почесною відзнакою Спілки Української Молоді в Україні “Хрест сумівця-бійця”.

З 2009 р. займався впровадженням в освіту системи національно-патріотичного виховання, організацією та проведенням Всеукраїнської дитячо-юнацької патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”). Юрченко був одним із керівників Центру Національного Відродження імені Степана Бандери, де курував організаційні та господарські справи. Постійний учасник та організатор акцій Світового Ювілейного Комітету.

Член ОУН (б) з 2010 р. Перебував на посадах члена Теренового Проводу ОУН (б) та виконував спеціальні доручення при Проводі ОУН (б). Мав псевдо “Щасливий”.

Олег Юрченко брав активну участь у Помаранчевій революції 2004 р. Брав активну участь у Революції Гідності (2013-2014 рр.) Був заступником сотника 4 козацької сотні Самооборони Майдану. Отримав поранення у сутичках проти спецпідрозділу “Беркут”.

З 2014 р. перебував на керівних посадах в Службі безпеки України. У 2016-2018 рр. працював заступником голови Новоайдарської військово-цивільної адміністрації Луганської обл.

Нагороджений відзнаками Президента України: ювілейною медаллю “25-років Незалежності України” (2016 р.) і медаллю “За участь в антитерористичній операції”. Православна Церква України відзначила його медаллю “За жертовність і любов до України”. У липні 2019 р. Указом Президента України №39/2019 нагороджений орденом “За мужність” III ступеня за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, плідну громадську та волонтерську діяльність.

Юрченко був батьком 5 дітей, активним в громадському житті, членом Спілки української молоді та майданівцем. Він очолював “один із найскладніших районів” Луганської області, де самовіддано працював над його українізацією.

Останнім його місцем роботи стала енергетична компанія TIU Canada, де він був керівником безпеки.

24 лютого 2022 року після широкомасштабного вторгнення Олег Юрченко добровольцем став до лав Збройних сил України. Був бойовим офіцером Збройних сил України, мав військове звання майора та псевдо “Кий”. Загинув 2 січня 2023 р. біля міста Бахмут під час виконання бойового завдання у бою за свободу і незалежність України проти російських окупантів.















Загинув на Бахмутському напрямку: у Києві відбулось прощання з офіцером ЗСУ Олегом Юрченком // 8 фото

Полеглого героя поховали у с. Тростинка (Київська обл.).