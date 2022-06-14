14 червня у Храмі Різдва Христового відбулась церемонія прощання зі спецпризначенцем морського центру спецоперацій. Герой усі 8 років воював на сході, боронячи Україну від російської навали.

Про це повідомляють #Букви.













Загинув під час виконання бойового завдання: у Києві відбулось прощання з Євгеном Хмарою, котрий з 2014 році був на фронті // 7 фото

Євген народився у Литві, місті Клайпеді, проте усе життя прожив у Боровій на Київщині.

Під час Революції Гідності Євген Хмара вступив до Козацької Сотні Самооборони, а одразу після цього пішов добровольцем, згодом — до лав ЗСУ.

“Ми мріяли разом попірнати на Кінбурні на античне судно та разом піти на нашому дослідницькому судні в Антарктиду. Царство небесне, Друже! Мені не вистачатиме тебе”, – написав Олексій Заклецький.

Військовий мав мрію: відреставрувати Андріївський узвіз, щоб він виглядав як дійсно стародавня вулиця та став найкрасивішим місцем у його улюбленому місті.

42-річний військовослужбовець 73-го морського центру спеціальних операцій України загинув виконуючи бойове завдання.

У Євгена залишились мама, дружина та діти — син Олесь і донька Дарина.