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Загинув під час виконання бойового завдання: у Києві відбулось прощання з Євгеном Хмарою, котрий з 2014 році був на фронті // 7 фото
Євген народився у Литві, місті Клайпеді, проте усе життя прожив у Боровій на Київщині.
Під час Революції Гідності Євген Хмара вступив до Козацької Сотні Самооборони, а одразу після цього пішов добровольцем, згодом — до лав ЗСУ.
“Ми мріяли разом попірнати на Кінбурні на античне судно та разом піти на нашому дослідницькому судні в Антарктиду. Царство небесне, Друже! Мені не вистачатиме тебе”, – написав Олексій Заклецький.
Військовий мав мрію: відреставрувати Андріївський узвіз, щоб він виглядав як дійсно стародавня вулиця та став найкрасивішим місцем у його улюбленому місті.
42-річний військовослужбовець 73-го морського центру спеціальних операцій України загинув виконуючи бойове завдання.
У Євгена залишились мама, дружина та діти — син Олесь і донька Дарина.
- Нагадаємо, церемонія прощання з начальником київського відділу Міністерства у справах ветеранів України Володимиром Примаченком відбулася 14 червня. З перших днів повномасштабної військової агресії РФ проти України він боронив державу, однак загинув в бою з російськими загарбниками.
- 9 червня, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідер громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Роман Ратушний.
- Очільник Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку тривають важкі бої. Попри великі втрати російські загарбники продовжують штурмувати місто та посилювати угрупування.