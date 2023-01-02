Про це повідомила пресслужба кіностудії “Довженко-центр” у Facebook.

Віктор Онисько працював над такими українськими фільмами, які можуть бути знайомі глядачеві: “Сторожова застава”, “Захар Беркут”, “Віддана”.

У кіностудії назвали загибель захисника України неймовірною втратою для кіноспільноти та держави загалом.

“Неймовірна втрата для кіноспільноти та України. Вічна шана герою. Щирі співчуття рідним і близьким”, – йдеться у дописі “Довженко-центру”.