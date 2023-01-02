Про це повідомила пресслужба кіностудії “Довженко-центр” у Facebook.
Віктор Онисько працював над такими українськими фільмами, які можуть бути знайомі глядачеві: “Сторожова застава”, “Захар Беркут”, “Віддана”.
У кіностудії назвали загибель захисника України неймовірною втратою для кіноспільноти та держави загалом.
“Неймовірна втрата для кіноспільноти та України. Вічна шана герою. Щирі співчуття рідним і близьким”, – йдеться у дописі “Довженко-центру”.
- 30 грудня у Києві попрощалися з полеглим захисником України Геннадієм Афанасьєвим, який загинув на фронті під час повномасштабної війни Росії проти України.
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