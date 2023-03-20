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Шаропов народився у Душанбе 7 жовтня 1989 року, через п’ять років його родина переїхала до Києва.
Навчався в аспірантурі Інституту фізіології НАН України, брав участь у Євромайдані. Згодом вступив до добровольчого батальйону “Айдар”, у складі якого у 2014 році воював на Луганщині.
Після служби, 2019 року захистив дисертацію кандидата наук та почав викладати на кафедрі біології НаУКМА. Того ж року став фіналістом конкурсу на Премію Фонду Платона Костюка Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) у США.
Загинув у бою з росіянами: у Києві відбулось прощання з українським науковцем Біжаном Шароповим // 6 фото
Виступав з науково-популярними лекціями під час “Тижнів мозку” та в межах інших подібних подій. Дав низку інтерв’ю з питань нейробіології та коронавірусної хвороби 2019.
У 2016 році разом із кількома іншими ветеранами “Айдару” Шаропов заснував приватну біотехнологічну компанію “Українські генетичні технології”, котра стала відомою навесні 2020 року, коли оголосила про створення тест-системи на основі ПЛР для виявлення збудника коронавірусної хвороби 2019.
Від початку повномасштабного російського вторгнення повернувся до війська. Воював у складі 11 ОРСП 112 бригади ТрО, брав участь у боях за звільнення Київщини, заходив у звільнений Чорнобиль, обороняв Ізюм.
Проте від квітня 2022 року вважався зниклим безвісти. Бойові побратими неофіційно повідомляли про загибель військового. Згодом, у лютому 2023 року, в Інституті фізіології імені О.О. Богомольця НАН України підтвердили інформацію.
В районі села Борове підрозділ Біжана потрапив у засідку та вступив у бій з російськими окупаційними військами. Втративши техніку, воїни були змушені прориватися малими групами. Після цього Біжан та його бойові побратими на зв’язок не виходили.
Прощання з науковцем та мужнім воїном відбулося на Майдані Незалежності, біля стели. Поховали Біжана Шаропова на Алеї Слави Лук’янівського кладовища.
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