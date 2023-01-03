Про це повідомляє motorsport.
55-річний перегонник загинув внаслідок аварії снігохода в штаті Юта 2 січня 2023 року за американським часом. Це підтвердила його команда Hoonigan Racing Division.
“Кен був провидцем, першопрохідцем та іконою. І, найголовніше, батьком і чоловіком. Його буде неймовірно не вистачати. Будь ласка, поважайте приватне життя сім’ї в цей час, поки в жалобі”, — йдеться в повідомленні.
Блок брав участь у змаганнях на скейтбордах, сноубордах та мотоциклах, а також за кермом ралійних автомобілів. Протягом своєї кар’єри він безліч разів побував на подіумах.
Дружина Люсі та донька Лія також брали участь у змаганнях на національному рівні в США цього сезону як частина Hoonigan.
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