#Букви мають інформацію, щодо наміру вчинення провокації шляхом публікації дискредитаційного/який порушує закон, контенту на сайті видання та/або в соцмережах.

Ми припускаємо, що може бути скоєно тиск на співробітників #Букв з метою примусу їх піти на кроки з дискредитації видання та/або самих себе.

Ми маємо інформацію, що будуть спроби отримати технічні доступи до сайту, щоб припинити роботу сайту.

23 листопада о 4 ранку у соцмережах #Букв з‘явився допис, що “команда йде з проєкту”.

Автор дописів у соцмережах від імені #Букв – це СММник Владислав Волков, який у вересні цього року позичив у співвласника #Букв Петра Терентьєва 2 000 доларів у рахунок зарплатні. Наразі Волков не повернув 1400 доларів та редакційний IPhone, на зв‘язок не виходить. Друг СММника повідомив #Буквам, що Волков розповів, цитата: “Уже монеты предлагают, чтобы он лил на Буквы“. #Буквам пропонували “домовитись” з ним за певну суму.

Заяву Волкова від імені редакції ми розцінюємо як атаку на видання, мета якої – паралізувати роботу редакції Букв.Одразу після цього, 24 листопада, на Youtube-каналі “Ісландія” медіакіллер та скандальний політтехнолог Володимир Петров, який за часів Януковича працював з проросійськими політиками, розмістив відео, у якому погрожував “знищити #Букви“. “Проєкт #Букви буде закритий“, – сказав він.

Таке відеозвернення редакція #Букв розцінює як спробу рейдерського захоплення владою Володимира Зеленського, з якою співпрацює Петров. Деталі та інформація про те, хто такий Петров, читайте.

Важливо! Попри заяви від імені Букв, які не відповідають дійсності, зроблені Волковим, #Букви працюють і не припиняли працювати. Зростає охоплення та кількість авдиторії.

Нам дуже важко. Дуже. Але ми робимо свою роботу.

У попередні місяці #Букви пережили й Ddos атаку на сайт, персональні атаки на імейли редакції, телефонні номери та імейли журналістів та телефон та імейл співвласниці Букв Катерини Рошук.

Описані події є далеко не першою спробою тиску на #Букви.

Восени 2019 року під час засідання Верховної Ради листування нардепа від “Слуги народу“, тодішнього голови комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдана Яременка з повією на сайті знайомств, у якому народний депутат домовлявся про зустріч з нею. Нардеп спершу заявив про провокацію, а потім погрожував #Буквам кримінальною справою. А його колега, заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко, ще й пригрозив журналістам судом, утім обох “слуг” розкритикували професійні юристи. Розголос допоміг припинити тиск депутатів на незалежний ЗМІ.

Через рік, у вересні 2020 року вже колишній член фракції “Слуга народу” Євгеній Шевченко погрожував фотокору #Букв через фото, зроблене на засіданні парламенту.

Підсанкційний нардеп, один із лідерів “Опозиційної платформи — За життя“, кум російського президента Віктор Медведчук звернувся до суду з позовом проти #Букв та особисто власників видання — Катерини Рошук та Петра Терентьєва у травні 2019 року. Підставою для позову послужила опублікована #Буквами новина про вирізану сцену з фільму про Василя Стуса, де фігурує ім‘я Віктора Медведчука, який був адвокатом Василя Стуса у 1980 році. Позивачеві не сподобалося речення з новини такого змісту: “Медведчук під час судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого.

Сьогодні сайт новин Детектор Медіа заявив про хакерську атаку: зловмисник, отримавши доступ до адмінки сайту, замінив текст публікації за 29 листопада на малограмотний текст, який являє собою “чорнуху” про Ріната Ахметова та Володимира Зеленського. Редакція розслідує інцидент, зокрема, стало відомо, що зловмисник заходив із харківської ІР-адреси.

27 листопада журналіст і головний редактор видання Цензор.Нет Юрій Бутусов заявив про відкриття на щодо нього кримінального провадження Державним бюро розслідувань. Журналіст вважає цей крок помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада.

Бутусов вважає, що його життю загрожує небезпека – Офіс президента Зеленського висловлює погрози щодо вбивства його “як Гонгадзе” протягом тижня.

Перешкоджання журналістській діяльності у будь-якій формі та спосіб є кримінальним правопорушенням, передбаченим нормами статті 171 Кримінального кодексу України, та тягне за собою покарання, від штрафу до обмеження волі терміном до п’яти років.