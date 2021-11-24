Редакція #Букв публікує офіційну заяву у зв’язку з подіями, що відбуваються навколо сайту. Наше завдання – пояснити суспільству, чому і для чого, а також за допомогою кого влада намагається тиснути на видання та вчиняє дії, мета яких – дискредитація та рейдерське захоплення незалежного ЗМІ.

О 4-й ранку 23 листопада СММник опублікував у соцмережах видання від імені #Букв допис про те, що “команда йде з проєкту”. Варто зазначити, що на сайті #Букв такої заяви не було. Згаданий працівник у вересні цього року позичив у співвласника видання Петра Терентьєва 2000 доларів, з яких не повернув 1400. Повний опис історії тут.

Одразу після цього, 24 листопада, на Youtube-каналі “Ісландія” скандальний політтехнолог Володимир Петров розмістив відео, у якому погрожував “знищити #Букви”.

“Проєкт #Букви буде закритий”, – сказав він.

Таке відеозвернення редакція #Букв розцінює, як спробу рейдерського захоплення владою Володимира Зеленського. Нижче ми пояснимо, чому.

Хто такий Володимир Петров?

Володимир Петров є політтехнологом, екскандидатом у президенти та власником кількох ЗМІ. Але чи не найбільше він запам’ятався завдяки Tinder-скандалу з Олександром Варченком, який був чоловіком Ольги Варченко – заступниці директора ДБР на той момент. За участь у скандалі він був затриманий правоохоронцями.

У 2018 році Володимир Петров разом з іншими “медійними” особами – Василем Крутчаком та Олександром Барабошком — організували фейковий скандал, за що були затримані правоохоронцями.

Після зміни влади в Україні у 2019 році справу “зам’яли”.

Профільні видання, які займаються оцінкою роботи та професійності ЗМІ в Україні, наприклад, “Детектор медіа”, характеризують Петрова, як “медіакіллера”, політтехнолога, який “вляпався” в вищезгаданий Tinder-скандал, а також провокатора, від якого постраждали журналісти.

Тоді медіаспільнота дуже негативно поставилася до дій Петрова та дала йому належну оцінку.

Наразі Володимир Петров займається створенням власної медіагрупи. За останній час вже два його телеканали – “Масон ТБ” та”Закон ТБ” — отримали ліцензію на мовлення від Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Головним редактором телеканалу “Закон ТБ” став Сергій Іванов, який також є одним з ведучих програм на Youtube-каналі “Ісландія ТБ”.

Раніше радник Офісу Президента Михайло Подоляк казав, що Іванов входить до так званого “пулу блогерів Офісу Президента”, який займається висвітленням позитивних новин “про важливі речі в країні”. Потім Іванов заявив, що не співпрацює з чинною владою, але “диму без вогню не буває”.

За словами Петрова, гроші на телеканали в нього є. Але джерел доходів, яких достатньо на фінансування таких чималих організацій, він не оприлюднює.

У 2009 році Володимир Петров облаяв коментаторів у російському сервісі “Живий Журнал” під іменем Арсенія Яценюка.

Володимир Петров організовував акції проти народного депутата Олексія Гончаренка в інтересах проросійського кандидата, який наразі переховується у РФ від українських правоохоронців.

У 2011 році Володимир Петров призначив шеф-редактором свого ресурсу Олександра Чаленка, який запам’ятався своїми антиукраїнськими висловлюваннями та відкрито підтримував терористів Гіркіна та Захарченка.

Отже, подібні дії проти видання #Букви редакція вважає нічим іншим, ніж спробою політичного тиску та рейдерського захоплення людьми, що працюють на владу. На жаль, у цих діях вони використовують вже колишніх працівників видання #Букви.