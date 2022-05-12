Лідери Фінляндії у спільній заяві оголосили про намір вступити до НАТО. Народ країни підтримує таке рішення.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

У повідомленні йдеться, що за результатами опитування підтримка вступу до НАТО серед населення Фінляндії зросла з 30% до майже 80%. Це пов’язано з початком повномасштабної військової агресії Росії проти України.

Коментар Столтенберга

Голова НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Фінляндії, виголосив, що країну тепло вітатиме Північноатлантичний альянс.

Столтенберг наголосив, що це суверенне рішення Фінляндії, і якщо щодо заявки буде рішення подати, то процес вступу буде швидким.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нійністе. Зеленський привітав готовність країни подати заявку на вступ до НАТО. Також президенти обговорили євроінтеграцію України та оборонну взаємодію країн.

Реакція Москви

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що, Росія розглядатиме вступ до НАТО як загрозу.

“Як ми вже неодноразово говорили, розширення НАТО не робить світ стабільнішим і безпечнішим”, – зазначив Пєсков.

Також прессекретар наголосив, що реакція РФ залежатиме від того, як близько до російського кордону просунеться інфраструктура Альянсу.