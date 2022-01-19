Сьогодні голова делегації Європейського парламенту, депутат Європарламенту Вітольд Ян Ващиковський звернувся до комітету парламентської асоціації ЄС-Україна у зв'язку зі звинуваченням проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Текст заяви отримали #Букви:

“Печерський районний суд Києва розпочав слухання у справі колишнього президента Петра Порошенка, якому висувають дуже серйозні звинувачення, зокрема в державній зраді та пособництві терористичним організаціям. Це відбувається в критичний для України момент, коли країна зіткнулася з черговою серйозною загрозою подальшої ескалації російської агресії, про що свідчить нарощування кількості російських військ уздовж її кордонів. ЄС та його держави-члени мають продемонструвати свою непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Ми повинні підтримувати всі зусилля, необхідні для формування стійкості в українському суспільстві через зміцнення економіки та обороноздатності України, а також допомогти їй у зміцненні державного управління та демократичної політичної культури. Європейський парламент визнав європейські прагнення України та відданість Києва ідеалам прав людини, демократії та поваги до основних свобод. Парламент також визнав прогрес і результати, які вже досягнуті завдяки імплементації Угоди про асоціацію та успіху роботи Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Стратегічне партнерство між ЄС та Україною ґрунтується на спільних цінностях та прагненні підтримувати найвищий рівень міжнародних стандартів. Тому ми очікуємо, що українська влада буде проводити всі процедури з дотриманням цих цінностей і стандартів, серед яких прозорість судового розгляду, належний процесуальний порядок, незалежність і неупередженість судової влади.

Україні необхідно покласти край триваючому замкненому колу вибіркового правосуддя, яке використовується проти її колишніх лідерів. Без внутрішньополітичної стабільності нація не зможе протистояти загрозам з боку Росії. Ми переконані, що ослаблення злагодженості та стійкості українського суспільства зіграє на руку тим, хто прагне послабити та підірвати його розколами, гібридними атаками, дезінформацією, відкритими військовими загрозами та військовою агресією.

Ми щиро сподіваємося, що Україна зможе уникнути токсичної політичної поляризації та внутрішньополітичної боротьби, а також зможе зберегти свою єдність та протистояти будь-яким подальшим загрозам та гібридним атакам, спрямованим проти неї з боку путінської Росії. Існує життєво важлива і нагальна потреба, щоб Європейський Союз та його держави-члени проявили солідарність з Україною, нашим стратегічним партнером. З існуючою загрозою самому існуванню України як держави, українському політичному класу необхідно проявити єдність.

Європейський парламент підтримує Україну і закликає її владу не спричиняти розкол у той час, коли національна безпека країни знаходиться під загрозою”.