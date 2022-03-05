Про це пресслужба Kering повідомила у Twitter.
“З огляду на наявну ситуацію у Європі, Kering тимчасово закриває магазини на території Росії, які перебувають під управлінням компанії”, йдеться в заяві.
Також у Kering зазначили, що компанія зробить “вагомий внесок” для Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Точну суму внеску пресслужба компанії не повідомила. У компанії наголосили, що сподіваються на мирне розв’язання конфлікту (російсько-української війни — ред.).
Довідково. Kering була заснована у 1963 році у Франції, наразі вона налічує майже 40 000 співробітників, а розмір її активів становить понад $27 мільярдів, прибуток за 2020 рік становив майже $2 мільярди.
- Нагадаємо, що засновник бренду Vetemens Демна Гвасалія висловлював свою підтримку Україні у зв’язку з російською агресією.
- Кім Кардаш’ян висловлювала своє захоплення Україною та Володимиром Зеленським.