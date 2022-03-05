Група компаній Kering, яка володіє кількома фешн-брендами, зокрема, Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen, тимчасово закриває магазини на території Росії.

Про це пресслужба Kering повідомила у Twitter.

“З огляду на наявну ситуацію у Європі, Kering тимчасово закриває магазини на території Росії, які перебувають під управлінням компанії”, йдеться в заяві.

Також у Kering зазначили, що компанія зробить “вагомий внесок” для Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Точну суму внеску пресслужба компанії не повідомила. У компанії наголосили, що сподіваються на мирне розв’язання конфлікту (російсько-української війни — ред.).

Довідково. Kering була заснована у 1963 році у Франції, наразі вона налічує майже 40 000 співробітників, а розмір її активів становить понад $27 мільярдів, прибуток за 2020 рік становив майже $2 мільярди.